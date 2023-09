Hockey ghiaccio, ICE League 2023-2024: Val Pusteria espugna Bolzano facendo suo il derby

Il venerdì sera della stagione regolare dell’ICE Hockey League 2023-2024 è andato in archivio. In ottica italiana si è disputato il derby fra Bolzano e Val Pusteria. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

LA CRONACA

Alla Sparkasse Arena, sono gli ospiti a partire forte. Nella prima frazione di gara infatti, dopo dieci minuti, Schofield sblocca la situazione per lo 0-1 dei Lupi. Le “Foxes” non reagiscono e sei minuti dopo incassano ancora una rete, questa volta Frycklund, assistito da Morley, che vale lo 0-2.

Si va al primo riposo, poi iniziano in successione secondo e terzo periodo, ma le cose, a livello di score, non cambiano, nonostante la partita offra chance da entrambe le parti, sia per riaprire la contesa sia per chiuderla definitivamente.

Val Pusteria si impone a domicilio continuando a rimanere in testa alla classifica della regular season, Bolzano invece registra un nuovo ko in un inizio di stagione certamente non esaltante.

Il calendario dell’ICE Hockey League invece, pensando all’ottica nostrana, tornerà a essere protagonista domenica con il match, in trasferta, dell’Asiago sulla pista dei Black Wings Linz.

Foto: Iwan Foppa