Hockey ghiaccio, ICE League 2023-2024: Val Pusteria domina a Linz, Bolzano batte Asiago nel derby italiano

Una domenica sera con tutte e tre le squadre italiane impegnate nella stagione regolare dell’ICE Hockey League 2023-2024. Val Pusteria in casa dei Steinbach Black Wings Linz e poi il derby fra Asiago e Bolzano.

I “Lupi” hanno dominato in Austria imponendosi addirittura 1-4. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0 e il botta e risposta sull’asse Schofield-Mackenzie, la compagine italiana ha preso il controllo del match prima mettendo il naso davanti e poi dilagando grazie alle reti di Sill, Atwal e ancora, a porta vuota, nel finale, di Schofield.

Nel “derby” invece fra Asiago e Bolzano, giocato in veneto, non c’è stata partita. Le “Foxes” hanno schiantato i rivali 0-3. Gol di Di Perna e Teves nel primo periodo, il secondo in power play, e di Alberga nel secondo troncone di gioco. Terza frazione gestita senza troppi patemi da un Asiago abile nel contenere i rivali. Di seguito il tabellino del match tutto italiano.

L’ICE Hockey League 2023-2024 tornerà di scena martedì prossimo, 26 settembre.

Supermercati Migross Asiago – HCB Alto Adige Alperia 0 – 3 [0-2; 0-1; 0-0]

Reti: 07:11 Dylan Di Perna (0-1); 17:16 Josh Teves PP1 (0-2); 37:37 Domenico Alberga (0-3)

Tiri in porta: 45-27

Minuti di penalità: 15-9

Arbitri: Piragic, Rezek / Mantovani, Rigoni

Spettatori: 2.015

Foto: Iwan Foppa