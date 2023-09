Hockey ghiaccio, ICE League 2023-2024: il Bolzano cede in casa al Fehervar

La seconda giornata della stagione regolare dell’ICE League 2023-2024 porta in dote una sconfitta al Bolzano, che era impegnato in serata in un incontro casalingo. Gli altoatesini infatti hanno ceduto 1-3 all’Hydro Fehervar AV19, al termine di un incontro per larghi tratti condotto e deciso nel terzo periodo.

Nella prima frazione infatti le “Foxes” erano passate in vantaggio grazie alla rete di Gazley conservando l’1-0 sino alla terza parte del match, dove però poi sono state superate nettamente dagli ospiti. Le griffe di Kuralt e poi, due volte, Magosi hanno indirizzato la partita consegnando l’affermazione esterna ai magiari.

La ICE Hockey League 2023-2024 non si ferma: domani altri incontri in programma, con Val Pusteria e Asiago che saranno protagoniste. Di seguito il tabellino della gara odierna del Bolzano.

HCB Alto Adige Alperia – Hydro Fehervar AV19 1 – 3 [1-0; 0-0; 0-3]

Reti: 12:16 Dustin Gazley (1-0); 46:10 Anze Kuralt (1-1); 47:46 Balint Magosi (1-2); 59:34 Balint Magosi (1-3)

Tiri in porta: 32-20

Minuti di penalità: 6-10

Arbitri: Moschen, Smetana / Gatol-Schafranek, Pardatscher

Spettatori: 2.021

Foto: Vanna Antonello