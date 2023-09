Hockey ghiaccio, Alps League 2023-2024: Vipiteno espugna la pista dell’EC-KAC Future Team

Nella stagione regolare dell’Alps Hockey League 2023-2024, i “Broncos” Vipiteno mettono a segno un colpo pesantissimo in trasferta battendo 1-3 gli austriaci dell’EC-KAC Future Team.

In una partita inizialmente bloccata, come dimostra lo 0-0 del primo periodo, a fare la differenza nel finale dopo il botta e risposta sull’asse Hackhofer-Smolnikar, sono state le reti negli ultimi dieci minuti di Conci e di Eisendle, quest’ultima a porta vuota per il tentativo di recupero della formazione padrona di casa.

La soddisfazione c’è, ma il torneo non si ferma, perché durante la settimana saranno tantissime le sfide che si svilupperanno.

La prima in agenda sarà quella di mercoledì 27 settembre, in ottica italiana: con il Gherdeina che farà visita EC Bregenzerwald, mentre i Broncos torneranno in scena il giorno successivo per ricevere i Red Bull Hockey Juniors.

Foto: Max Pattis