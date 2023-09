Hockey ghiaccio, Alps League 2023-2024: Fassa batte Cortina all’overtime

Nella serata appena conclusa dell’Alps League 2023-2024 di hockey su ghiaccio, in questo martedì 19 settembre, una partita riguardante le formazioni italiane è andata in archivio. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

Il “derby” tra Fassa e Cortina ha visto i primi imporsi 3-2 all’overtime, dopo essere stati rimontati sul 2-2 dagli ospiti, nei minuti finali dei regolamentari.

Ad aprire le marcature erano stati Rossi, nel primo periodo, e Selin, nel secondo troncone di partita, nel quale però Cortina aveva trovato – con Lacedelli – il modo di accorciare sul 2-1.

Poi, il tutto per tutto. A meno di sei minuti dalla fine il pareggio di Sanna, per il 2-2; che vuol dire overtime.

La possibilità di una lotta dura e lunga, che però non si materializza, visto che dopo 52 secondi arriva a risolvere la gara la griffe di Näslund, per il 3-2 del Fassa.

Ora è tempo di pensare ai prossimi passi della stagione regolare della competizione: nuove partite torneranno infatti in agenda a partire da giovedì 21 settembre.

Foto: Carola Semino