GTWC Europe, Valencia gara-2: BMW torna al successo con Weerts/Vanthoor

Con una strategia perfetta, Charles Weerts/Dries Vanthoor tornano a vincere nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. La BMW #32 di WRT si impone nella gara-2 di Valencia concludendo davanti a Ricardo Feller/Mattia Drudi (Tresor Orange 1) e Albert Costa/Thierry Vermeulen (Emil Frey Racing), rispettivamente in pista con Audi #40 e Ferrari #69.

I belgi hanno fatto la differenza anticipando la sosta ai box. Weerts ha successivamente difeso la propria posizione da ogni assalto di Feller, elvetico che insieme a Drudi recupera dei preziosi punti in campionato alla Mercedes #88 di Akkodis ASP.

Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy hanno concluso dopo una bella rimonta all’ottavo posto, in vincitori della race-1 di ieri hanno dovuto inchinarsi ai rivali che per tutta la seconda parte della prova sono stati decisamente superiori.

Ogni ipotetica speranza di successo da parte della BMW #46 di WRT, invece, si è spenta dopo pochi secondi. Maxime Martin ha cercato di superare Simon Gachet (Sainteloc #26 Audi) e Albert Costa (Emil Frey Racing #69 Ferrari) mettendo una parte dell’auto sull’erba, un errore che ha pregiudicato l’intera continuazione della gara.

Come accaduto ieri l’appuntamento è per questo pomeriggio per le 14.00 per una nuova manifestazione all’interno del caratteristico impianto dedicato a Ricardo Tormo. Sarà l’ultima sfida per quanto riguarda la Bronze Cup, mentre tutte le altri classi gareggeranno anche ad ottobre a Zandvoort in Olanda.

Foto. LPS