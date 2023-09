GTWC Europe, Valencia gara-2: Audi ancora davanti, Martin porta in Top3 la BMW di Valentino Rossi

Audi contro tutti ancora una volta a Valencia al termine della Q2 del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Il #26 di Sainteloc Racing svetta contro il cronometro sul bagnato, il transalpino ha preceduto Albert Costa (Emil Frey Racing Ferrari #69) e Maxime Martin (WRT BMW #46).

Ferrari e BMW inseguono nella seconda sessione di qualifica del fine settimana, Lorenzo Patrese (Tresor Attempto Racing #99 Audi) ha concluso quarto con il giro veloce in Silver Cup. Seguono le due Lamborghini di VSR e la Mercedes #77 di Hubert Haupt, tutte auto presenti in Silver.

Decimo posto per Mattia Drudi (Tresor Orange 1 #40 Audi), 18a piazza per Timur Boguslavskiy (Akkodis ASP #88 Mercedes). Il leader del campionato ha faticato sul bagnato, il compagno di box di Raffaele Marciello dovrà inseguire nel pomeriggio, determinato ad ipotecare la serie Sprint dopo il bellissimo successo di ieri.

Tra due settimane l’epilogo dell’Endurance Cup a Barcellona (Spagna), round decisivo per l’assegnazione del titolo. Successivamente ci si sposterà a Zandvoort in Olanda per l’atto conclusivo della Sprint Cup e dell’interno GTWC Europe.

