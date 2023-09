GTWC Europe, Valencia FP1: Mercedes davanti con Marciello, lontano Valentino Rossi

Mercedes detta il ritmo al termine della FP1 di Valencia del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Akkodis ASP regna con l’auto #88 di Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy, leader del campionato alla vigilia della quarta delle cinque prove previste in questo 2023, ha avuto la meglio con quasi un secondo di margine sull’Audi #40 di Tresor Orange 1 di Mattia Drudi/Ricardo Feller.

Ferrari insegue nell’ordine con la 296 GT3 #14 di Emil Frey Racing, la formazione elvetica ha avuto la meglio su JP Motorsport (McLaren #111), Tresor Attempto Racing (Audi #99 – Silver Cup) e Garage 59 (McLaren #188 – Bronze Cup).

21a posizione per Valentino Rossi, portacolori di BMW e WRT che nuovamente condividerà l’abitacolo con Maxime Martin. La M4 GT3 insegue per il momento la concorrenza alla vigilia di un fine settimana potenzialmente decisivo per l’assegnazione del titolo nelle quattro categorie in pista.

Nel pomeriggio la FP2 ( Pre-Qualifying), mentre domani si svolgeranno la Q1 e la seguente race-1. Il medesimo programma si ripeterà nella giornata di domenica, entrambe le competizioni scatteranno alle 14.00.

