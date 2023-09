GTWC Europe, Q1 Valencia: Audi precede Mercedes, out dalla Top10 le BMW

Audi contro tutti nelle qualifiche di Valencia del quarto atto del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Tresor Attempto Racing #66 detta il ritmo con Dennis Marschall, alfiere regolarmente iscritto alla Bronze Cup che ha saputo avere la meglio sull’AMG GT3 #88 di Raffaele Marciello.

Ferrari ha monopolizzato la seconda fila con le due Rosse di Emil Frey Racing. Thierry Vermeulen scatterà davanti a Konsta Lappalainen #14, la nuova 296 GT3 insegue il primo acuto nel noto campionato SRO dopo aver primeggiato in North America, in Germania e non solo.

Frédéric Vervisch (Comtoyou #12 Audi) e Gilles Magnus (Comtoyou #21 Audi), padrone in Gold Cup, inseguono nell’ordine al termine di una Q1 che non ha sorriso a BMW. La compagine di Vincent Vosse ha dovuto completare all’esterno della prima parte della graduatoria con la 15a piazza assoluta per Charles Weerts #32 e la 22a per Valentino Rossi #46.

Alle 14.00 il via della prima competizione del fine settimana, indetta sulla canonica distanza dei sessanta minuti con pit stop obbligatorio nel cambio della prova e relativo cambio pilota. La Q2 per race-2, invece, si terrà domani mattina.

Foto. LPS