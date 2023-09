F1 in tv, GP Singapore 2023: orari TV8 e Sky, programma, streaming

Dopo una settimana di pausa, torna in pista la Formula 1 in questo fine settimana dal 15 al 17 settembre. Sul circuito cittadino di Marina Bay apprestiamo a vivere un round spettacolare, quello del Gran Premio di Singapore. I piloti e le squadre dovranno trovare la quadra del cerchio in un circuito particolare, in cui i muretti saranno un’insidia da considerare: il margine di errore è minimo.

Max Verstappen proverà ad aggiornare ancora il libro dei record: l’olandese ha vinto la decima gara consecutiva a Monza, andando a firmare la striscia di successi più lunga della storia della Formula 1. Il pilota Red Bull è sempre più vicino alla conquista del terzo titolo iridato consecutivo in una stagione in cui non sta sbagliando niente: un feeling fantastico con la macchina e una fiducia in sé stesso straordinaria. Proverà a mettergli il bastone tra le ruote il compagno di scuderia Sergio Perez che vuole festeggiare al meglio i 250 GP in carriera.

Per la Ferrari potrebbe essere un grande weekend. A Monza sono arrivati ottimi segnali su un circuito che premiava l’efficienza aerodinamica, ma anche su un tracciato start and stop come quello di Marina Bay, le prove libere del venerdì ci hanno consegnato una Rossa competitiva. Carlos Sainz è in buona forma e proverà a giocarsi le sue chance, ma anche Charles Leclerc ha il dente avvelenato. Vedremo quali saranno le gerarchie tra le altre scuderie: per il podio saranno in lizza Mercedes e McLaren insieme al Cavallino Rampante.

Qualifiche e gara del Gran Premio di Singapore saranno trasmessi in diretta televisiva per gli abbonati su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport Uno (201), mentre su TV8 in chiaro è prevista la differita alle 18.30 delle qualifiche e alle 18.00 della gara. In streaming sarà disponibile su NOW e Sky Go, mentre OA Sport, come di consueto, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della sessione.

CALENDARIO GP SINGAPORE F1 2023

Sabato 16 settembre

Ore 11.30 Prove libere 3

Ore 15.00 Qualifiche

Domenica 17 settembre

Ore 14.00 Gara

PROGRAMMA GP SINGAPORE 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno eccetto le FP3 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: NOW, Sky Go

Diretta Live testuale: OA Sport

La differita delle qualifiche su TV8 in chiaro è prevista per le ore 18.30, la differita della gara alle 18.00 di domenica.