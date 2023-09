GTWC Europe, Q1 Hockenheim: Lamborghini davanti con Pepper, lontano Valentino Rossi

Jordan Pepper firma la pole-position ad Hockenheim per gara-1 del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Il sudamericano di Lamborghini (VSR #60) detta legge con tre decimi di scarto sull’elvetico Ricardo Feller, presente con l’Audi #40 di Tresor Orange 1.

Il belga apre la seconda fila con Frédéric Vervisch (Comtoyou #12 Audi), il tedesco Dennis Marschall (Tresor Attempto Racing #66 Audi) firma il quarto tempo e automaticamente anche la pole-position nella specifica Bronze Cup.

Audi monopolizza di fatto le restanti posizioni della Top8 con l’auto #21 e #11 di Comtoyou davanti alle vetture #26 e #27 di Sainteloc Junior Team. BMW completa la Top10 con Charles Weerts #32 (WRT) , mentre dobbiamo scendere fino alla 35a posizione per trovare la M4 GT3 #46 (WRT) di Valentino Rossi.

L’ex campione del mondo della MotoGP insegue insieme al russo Timur Boguslavskiy (Akkodis ASP #88 Mercedes), leader del campionato che non è riuscito a dare il massimo durante 20 intensi minuti d’azione che non hanno avuto interruzioni. Alle 14.00 il via della gara-1 in quel di Hockenheim.

