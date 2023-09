GTWC Europe, Akkodis ASP #88 e Mercedes per l’allungo decisivo a Valencia

Mercedes prova l’allungo decisivo verso il successo finale nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup 2023. Akkodis ASP #88 detta il passo dopo tre intensi round, Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello sono obiettivamente gli uomini da battere dopo l’interessante week-end di due settimane fa in quel di Hockenheim.

La location teutonica ha confermato in vetta al campionato il russo ed il svizzero, unici dello schieramento a vantare tre affermazioni nella Sprint Cup (race-1 Brands Hatch, race-1 Misano e race-2 Hockeheim). La coppia è leader attualmente anche della classifica dell’Endurance Cup del GTWC Europe e di conseguenza anche della graduatoria assoluta che tiene in considerazione tutte le prove del campionato indetto da SRO (Endurance + Sprint).

La riconoscibile Mercedes #88 vanta 63.5 punti all’attivo nella Sprint Cup contro i 54 di Mattia Drudi/Ricardo Feller (Tresor Orange 1 #40 Audi) ed i 46p di Charles Weerts/Dries Vanthoor (WRT #32 BMW). Occhi puntati sui pluricampioni belgi che dopo tre titoli consecutivi potrebbero lasciare il trofeo ad una nuova formazione.

Sono ancora zero, per ora, le vittorie da parte del binomio di Vincent Vosse. WRT insegue il secondo acuto nel GTWC Europe Sprint Cup, attualmente l’unica gioia risale a luglio quando Valentino Rossi e Maxime Martin si imposero in race-2 davanti al pubblico di Misano Adriatico. L’auto #46 resta in lotta per il titolo con 35.5 punti all’attivo, l’italiano ed il belga sono provvisoriamente in quinta piazza alle spalle di Lucas Legeret /Chris Haase (41.5p).

Occhi puntati in ogni caso sulla leggenda del Motomondiale, pronto per tornare in un tracciato che ben conosce. Il nostro connazionale si contende un nuovo risultato importante in un fine settimana in cui sin dalla qualifica ci sarà da battagliare. Superare nell’impianto iberico non è scontato e con 40 auto contemporaneamente in pista il traffico può diventare un vero e proprio incubo.

La pista dedicata a Ricardo Tormo accoglierà per la terza volta il GTWC Europe. Mercedes ha dominato la scena nel 2020, mentre nel 2021 sono da ricordare le affermazioni di Ferrari e di Audi, rispettivamente nella prima e nella seconda sfida.

Foto. LPS