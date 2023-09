F1, Max Verstappen: “La macchina ha dato ottime risposte quando spinta al limite. Amo questa pista”

Max Verstappen ha ristabilito le gerarchie: l’olandese si prende la pole position a Suzuka nel Gran Premio del Giappone davanti alle due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris e a Charles Leclerc. Uno splendido giro quello del campione del mondo che è tornato ad essere velocissimo questo fine settimana e punta al successo domani.

Queste le sue parole dopo la 29a pole position della carriera: “Voglio ringraziare tutti i fan che ci hanno sostenuto in questo weekend, hanno una grande passione per la Formula 1 e devo ringraziare tutti per essere venuti“.

Sul rendimento finora in questo fine settimana giapponese: “E’ stato un weekend fantastico finora da parte nostra, specialmente in qualifica, quando si può davvero spingere al limite, la macchina mi ha dato davvero ottime sensazioni. Siamo reduci da un weekend negativo a Singapore, ma sentivo già dalla preparazione che questa sarebbe stata la pista giusta per noi, poi non puoi mai sapere come potrà andare. Sin dal primo giro siamo andati fortissimo, non ho commesso errori e il distacco nei confronti del secondo è molto ampio“.

Foto: Lapresse