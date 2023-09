GRACIAS Porto Rico! Repubblica Dominicana sconfitta ai Mondiali di basket: Italia padrona del proprio destino

L’Italia è padrona del proprio destino ai Mondiali 2023 di basket. Dopo la spettacolare vittoria conquistata questa mattina contro la Serbia, la nostra Nazionale era in balia della classica paura che spesso si palesa nella parte conclusiva della fase a gironi nelle grandi competizioni internazionali: il timore del biscotto. Gli azzurri non erano infatti certi che, battendo Porto Rico nell’ultimo incontro della seconda fase, si sarebbero qualificati ai quarti di finale: una vittoria della Serbia con quattro punti di scarto contro la Repubblica Dominicana avrebbe permesso a balcanici e caraibici di proseguire la propria avventura iridata, spedendo a casa i ragazzi del CT Gianmarco Pozzecco.

Un biscotto possibilissimo, ma per poterlo infornare serviva una condizione: la Repubblica Dominicana doveva battere Porto Rico nella partita odierna. Tutto sembrava ormai fatto sul 74-63 segnalato sul tabellone nelle ultime battute del terzo quarto, ma poi Porto Rico ha inscenato una strepitosa rimonta e ha vinto per 102-97, riaprendo tutti i giochi nel girone. Ora le quattro squadre sono appaiate a quota 2 vittorie e 2 sconfitte e così l’ultima giornata sarà decisiva nella maniera più brutale possibile, visto che i due scontri diretti saranno partite da dentro o fuori: Italia-Porto Rico e Serbia-Repubblica Dominicana, chi vince si qualifica ai quarti e chi perde è fuori dalle migliori otto compagini del Pianeta cestistico.

Gracias, Porto Rico. L’Italia si lascia alle spalle l’incubo biscotto, che tante volte ci ha fatto male in svariati sport, e domenica 3 settembre (ore 10.00) si giocherà il tutto per tutto senza dover fare calcoli e sperare in aiuti altrui: Gigi Datome e compagni dovranno battere i caraibici per passare il turno. Lo faranno da primi del gironi se sarà poi la Serbia a battere la Repubblica Dominicana (in virtù dello scontro diretto vinto), da secondi del raggruppamento se i balcanici perderanno. Il quarto di finale sarà poi contro o gli USA o la Lituania, che se si sfideranno nello scontro diretto per il primato nell’altro girone.

Credit: Ciamillo