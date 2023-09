Golf: Soderbergh ed Aberg guidano il BMW PGA Championship nonostante il buio. Molinari puÃ² salvarsi

Al termine di un pomeriggio dalle immagini tanto spettacolari quanto surreali, è stato deciso di interrompere il secondo turno del BMW PGA Championshi 2023, torneo del DP World Tour. Scene estremamente particolari dato che le partenza piuttosto tardive ed il gioco lento di alcuni giocatori ha costretto l’organizzazione a proseguire nonostante il buio fosse calato quasi completamente sul percorso.

Tra le lamentele di alcuni giocatori e le risate ironiche e sdrammatizzanti di altri, l’organizzazione ha dovuto interrompere necessariamente il gioco quando sul percorso c’erano ancora una ventina di giocatori. In questa situazione, anche molto difficile da gestire, stanno emergendo i giocatori di maggiore classe, tanto che in testa abbiamo una coppia svedese.

Sono arrivati a -10 l’esperto Sebastian Soderberg ed il giovane Ludvig Aberg, che continua la sua repentina crescita che ha portato Luke Donald a selezionarlo per l’ormai vicina Ryder Cup. Insegue ad un colpo di distanza un altro che sarà a Roma come Tommy Fleetwood, ed uno che nutriva speranze concrete di partecipare, come Adrian Meronk, Insieme a loro anche Thomas Detry e Masahiro Kawamura.

Ha ancora speranze di superare il taglio Francesco Molinari, al momento ad un colpo di distanza dal -1 che varrebbe la qualificazione, ma con due buche ancora da giocare. Ormai fuori invece gli altri due azzurri, Edoardo Molinari e Guido Migliozzi, rispettivamente fermi a +2 e +3.

