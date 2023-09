Golf, PGA Tour: Sahith Theegala si aggiudica il Fortinet Championship

I golfisti del PGA Tour archiviano un’altra settimana di fatiche chiudendo il quarto e decisivo round del Fortinet Championship (montepremi 8,4 milioni di dollari). Il torneo, nato nel 2007 e conosciuto in passato come Safeway Open, sorride a Sahith Theegala. L’americano controlla nella tornata domenicale siglando un solido -4 che gli consente di issarsi ad un complessivo -21 (267 colpi).

Per Theegala due lunghezze di margine sul suo più immediato inseguitore che porta il nome del sudcoreano S.H. Kim. -17 e terza posizione in solitaria per l’australiano Cam Davis, seguito ad un solo colpo dallo statunitense Eric Cole. Quinta piazza in solitaria con -15 per il padrone di casa Justin Thomas, settimo a -14 l’americano Brendon Todd.

Sul percorso par 72 del Silverado Country Club di Napa (California, Stati Uniti) chiudono la top ten con il punteggio di -13 in settima piazza l’inglese Callum Tarren e gli statunitensi Matt Kuchar, Max Homa e Troy Merritt. Quest’ultimo è il migliore di giornata grazie ad un super round da -7 che gli consente di recuperare ben 30 posizioni.

Per Theegala, venticinquenne di Orange (California), il successo colto a Napa è il primo nel PGA Tour ed il secondo della carriera da professionista dopo il QBE Shootout 2022. Nella prossima settimana il circuito d’oltreoceano riposerà per permettere ai convocati dell’imminente Ryder Cup di prepararsi al meglio in vista dell’appuntamento di Roma.