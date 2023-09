Giro dell’Emilia femminile 2023: Cecilie Ludwig domina sul San Luca, battuta Marta Cavalli

Festa per la FDJ – SUEZ nella decima edizione del Giro dell’Emilia femminile. Arrivo consueto sul San Luca che ha premiato la danese Cecilie Uttrup Ludwig, al secondo trionfo in carriera in terra emiliana dopo quello del 2020. Alle sue spalle la compagna di squadra Marta Cavalli a completare la doppietta.

Una sola fuggitiva nella prima parte non troppo dura di gara: la britannica Sophie Wright (Fenix-Deceuninck). Il gruppo ovviamente è rimasto molto vicino, senza lasciare troppo spazio.

La situazione si è infiammata ovviamente sulla prima scalata del San Luca: ripresa la fuggitiva, accelerazione da parte di Gaia Realini (Lidl-Trek) che è andata a frazionare il gruppo al comando, rimasto con una decina di atlete verso l’ascesa finale.

Scatenata la FDJ – SUEZ che aveva ben tre rappresentanti nel plotoncino al comando e che sullo strappo conclusivo ha fatto la differenza: a trionfare Cecilie Uttrup Ludwig davanti alla compagna Marta Cavalli, mentre terza piazza per la francese Juliette Labous (Team dsm-firmenich) con quarta Realini.

Foto: Lapresse