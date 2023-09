Ginnastica artistica, Salvatore Maresca vince in World Challenge Cup e poi fa la proposta di matrimonio! De Rosa 3Â°

Salvatore Maresca ha vinto l’ultima tappa della World Challenge Cup, il secondo circuito internazionale itinerante di ginnastica artistica. Il campano si è esaltato sugli anelli in una gara di altissimo spessore internazionale, imponendosi con il punteggio di 14.700 alla pari con il quotato britannico Courtney Tulloch. Il ribattezzato Thor, bronzo ai Mondiali e agli Europei nel 2021, ha fatto festa all’AccorsHotel Arena di Parigi e ha messo le mani sul secondo sigillo in carriera in questa kermesse (due anni fa primeggiò a Osijek, mentre nella passata stagione trionfò in Coppa del Mondo a Baku).

Il giorno dopo il suo 30mo compleanno, Salvatore Maresca ha vinto in campo internazionale e poco dopo ha chiesto alla propria fidanzata di sposarlo! Thor si è inginocchiato, ha fatto la proposta con l’anello ed è stato ricambiato con un lunghissimo bacio e con le lacrime di gioia della ragazza, a cui ha poi messo al collo la medaglia di giornata.

Nella stessa il quotato austriaco Vinzenz Hoeck ha concluso al terzo posto (14.650) davanti al francese Samir Ait Said (14.450), mentre Niccolò Vannucchi si è fermato al settimo posto (13.900). Stupendo terzo posto al cavallo con maniglie per Edoardo De Rosa, che ha sciorinato un esercizio da addirittura 15.000, chiudendo alle spalle di due mostri assoluti come il britannico Max Whitlock (15.450) e l’irlandese Rhys McClenaghan (15.100).

Il giapponese Koga Hiramatsu ha vinto al corpo libero (14.700), il britannico Harry Hepworth ha primeggiato al volteggio (14.700), il tedesco Lukas Dauser ha dominato alle parallele pari (15.250) e il taiwanese Chia-Hung Tang ha trionfato alla sbarra (14.950). Doppietta della francese Melanie De Jesus Dos Santos tra parallele asimmetriche (14.700) e corpo libero (13.650), l’altra transalpina Marine Boyer si è affermata alla trave (13.500), primo posto al volteggio per la messicana Alexa Moreno (14.075).

Si trattava dell’ultimo grande evento internazionale prima dei Mondiali 2023 di ginnastica artistica, che andranno in scena ad Anversa (Belgio) dal 30 settembre all’8 ottobre e dove verranno messi in palio i pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 (nove posti nella gara a squadre). Nei prossimi giorni arriveranno le convocazioni da parte dei DT Enrico Casella e Giuseppe Cocciaro.

Foto: Photo LiveMedia/Filippo Tomasi