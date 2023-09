Germania-Serbia, Finale Mondiali basket 2023: programma, orario, tv, streaming

Serbia contro Germania: la finale tutta europea dei Mondiali 2023. Ormai tutti attendevano un ultimo atto USA-Canada, e invece questo sarà il confronto per il terzo posto, che precederà di quattro ore il confronto che deciderà il titolo di Campione del Mondo.

Dopo la finale tutta di lingua spagnola del 2019, arriva quella in salsa completamente europea nel 2023. Per la Serbia è un ritorno, perché l’aveva già giocata nel 2014 (perdendo nettamente con gli USA di Steph Curry, proprio in Spagna). Per la Germania è una prima volta assoluta. Per Svetislav Pesic è un incrocio di tanti passati: trent’anni fa portò la Germania all’oro europeo, poi fece la doppietta Europei-Mondiali nel 2001 e 2002 mentre la Jugoslavia cambiava nome in Serbia e Montenegro, quattro anni prima che il secondo ottenesse l’indipendenza dalla prima. C’è una storia, anzi ci sono tante storie, che si dipaneranno in questi due giorni che ci separano dal pomeriggio (italiano) di Manila.

Germania-Serbia, finale dei Mondiali 2023 si giocherà domenica alle ore 14:40. Sarà possibile seguirla su Sky Sport Arena (204) in diretta tv e su Sky Go, Now e DAZN in diretta streaming. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO FINALE MONDIALI BASKET 2023

Domenica 10 settembre

Ore 14:40 Germania-Serbia – Diretta tv su Sky Sport Arena (204)

PROGRAMMA FINALE MONDIALI BASKET 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (204)

Diretta streaming: Sky Go, Now, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse