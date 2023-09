Genoa-Napoli, probabili formazioni: chi gioca, titolari, panchina, diffidati, squalificati, infortunati

La Serie A torna protagonista in questo weekend. Dopo la pausa forzata a causa delle Nazionali, il campionato italiano si riprende un ruolo di primo piano; tra le prime partite a cui assisteremo sabato sera c’è la sfida tra Genoa e Napoli, con entrambe le squadre che devono riprendersi da una sconfitta patita due settimane fa.

Per i campioni d’Italia, l’unico assente è Matteo Politano, infortunatosi durante il match con la Nazionale disputato in Macedonia del Nord. Rudi Garcia pensa dunque a lanciare uno tra Raspadori e Lindstrom sulla destra, con Elmas (reduce da due ottime uscite con la sua selezione) sullo sfondo. A sinistra Olivera leggermente favorito su Mario Rui, mentre non sembra ancora il momento di Natan in difesa, con Juan Jesus ancora titolare.

In casa Genoa due giocatori al momento infortunati ma che potrebbero recuperare in tempo per la sfida di Marassi. Mister Gilardino fino ad ora ha dovuto fare a meno sia di Alessandro Vogliacco che di Junior Messias; solo due dubbi per lui, con il duello Badelj-Thorsby per il ruolo di regista e uno tra Sabelli e Martin in campo. Se dovesse essere scelto il secondo, si passerebbe al 3-4-2-1.

GENOA-NAPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Genoa (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Strootman, Badelj, Frendrup; Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui. All. Gilardino

Ballottaggi: Badelj-Thorsby 55%-45%, Sabelli-Martin 60%-40%

Squalificati: –

Infortunati: Vogliacco, Messias

Diffidati: –

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

Ballottaggi: Raspadori-Lindstrom 60%-40%, Juan Jesus-Natan 65%-35%, Olivera-Mario Rui 55%-45%

Squalificati: –

Infortunati: Politano

Diffidati: –

Foto: LaPresse