Gatti punito dopo l’autogol da censura? Panchina in vista contro il Lecce

La Juventus di Massimiliano Allegri avrà pochissimo tempo per rifiatare. I bianconeri tra poco più di 24 ore scenderanno nuovamente in campo con il turno infrasettimanale e andranno ad aprire dunque, la sesta giornata di Serie A. E, all’Allianz Stadium, ci sarà un avversario tutt’altro che semplice da affrontare: il Lecce di Roberto D’Aversa. La Vecchia Signora, attualmente quarta in classifica a quota 10 punti, dovrà vedersela con i salentini, fermi al 3° posto a quota 11 punti.

Un incredibile scontro al vertice che, probabilmente, nemmeno il più ottimista dei tifosi giallorossi avrebbe mai pensato. Eppure il duro lavoro estivo e il mercato oculato fatto di grandi colpi stanno portando i propri frutti. Un banco di prova, quello di martedì 26 settembre, importantissimo anche per la Juve che, davanti ai propri tifosi, dovrà riscattarsi dopo la disastrosa partita contro il Sassuolo. I neroverdi hanno rifilato quattro gol a Vlahovic e compagni, oltre ad uno schiaffo morale: da capire in che modo Allegri e i suoi rialzeranno la testa.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

E proprio in vista del match contro il Lecce, a rischiare un posto dal 1′ minuto è Federico Gatti. Il difensore, volendo utilizzare un eufemismo, non ha brillato nella trasferta di Reggio Emilia. Ad aggravare la sua posizione c’è sicuramente il clamoroso autogol: un retropassaggio insensato verso Szczesny che però non si trovava al centro della porta e, il pallone, è inesorabilmente terminato in rete. Il mister toscano con ogni probabilità, farà rifiatare e riflettere lo stesso Gatti: il calciatore dovrebbe partire dalla panchina sia per una questione di turnover, sia probabilmente per schiarirsi le idee.

Foto: LaPresse