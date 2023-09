Frosinone-Sassuolo oggi in tv, Serie A: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni

Frosinone e Sassuolo saranno protagonisti del pomeriggio di questa domenica di Serie A.

Oggi, domenica 17 settembre, le due squadre si sfideranno alle 15.00 in un match che sarà trasmesso da DAZN.

In classifica i ciociari, a quota 4 punti, hanno una lunghezza di vantaggio sugli emiliani.

Di Francesco conferma la linea di difesa composta dai centrali Monterisi e Simone Romagnoli, con Turati in porta e Oyono e Marchizza terzini. A centrocampo, Barrenechea e Mazzitelli con Gelli a completare il reparto. Cheddira guiderà l’attacco: Baez e Soulé agiranno ai suoi lati.

Dionisi lancia Cragno dal 1′, con Toljan, Erlic, Tressoldi e Vina in difesa. Boloca affiancherà Henrique in mediana, mentre in avanti i neroverdi schierano tutti i titolari con Berardi, Bajrami e Laurienté alle spalle di Pinamonti.

Di seguito il calendario e il programma di Frosinone-Sassuolo, valida per la 4ª giornata di Serie A, che si giocherà oggi, domenica 17 settembre, alle ore 15.00. La partita sarà trasmessa da DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE-SASSUOLO

FROSINONE (4-3-3) : Turati; Oyono, Monterisi, S. Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Cheddira, Baez. All. Di Francesco

: Turati; Oyono, Monterisi, S. Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Cheddira, Baez. All. Di Francesco SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Tressolid, Vina; Boloca, M. Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.

Foto: LaPresse