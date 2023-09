Filippo Ganna dopo la caduta agli Europei: “Siamo stati sfortunati, era il gruppo giusto. Ci rifaremo presto”

Filippo Ganna è caduto quando mancavano circa 25 km al traguardo degli Europei 2023 di ciclismo. Il due volte Campione del Mondo a cronometro, oggi presentatosi al via con grandi ambizioni nella prova in linea, si trovava nel gruppo di testa lungo il penultimo giro del circuito del Col du VAM ed era in piena lotta per il risultato di prestigio.

Il tedesco Kim Heiduk è però caduto e ha travolto altri corridori presenti nelle prime posizioni del gruppo, tra cui proprio Filippo Ganna. Il piemontese non si è fatto male, ma ha dovuto aspettare prima di ripartire. Ha lanciato un lungo inseguimento aiutato da Cattaneo, ma non è riuscito a rientrare nel gruppo principale e ha dovuto dire addio ai sogni di gloria.

Filippo Ganna ha commentato la propria prestazione al termine della gara: “Abbiamo avuto un po’ di sfortuna. Nella prima caduta siamo rimasti coinvolti in tanti e per fortuna i miei compagni mi hanno riportato rapidamente dentro al gruppo. In seguito siamo entrati bene nel circuito ed eravamo pronti per fare una bella corsa, poi però purtroppo c’è stata la sfortuna della seconda caduta. Eravamo riusciti a portare via il gruppo giusto… Cercheremo di rifarci al più presto, adesso però bisogna cercare di recuperare”.

