Fasce sorteggio Europa League: chi sono le teste di serie, la divisione delle squadre, le avversarie delle italiane

Siamo ufficialmente giunti ai nastri di partenza dell’edizione 2023-2024 della Europa League. La seconda competizione continentale per club oggi vedrà il sorteggio della sua fase a gironi, alle ore 13.00 al Grimaldi Forum di Monte-Carlo, puntando già il mirino verso la finale che si disputerà all’Aviva Stadium di Dublino il prossimo 22 maggio 2024.

Al via della competizione ci saranno due squadre italiane, ovvero Atalanta e Roma, che proveranno a riportare a casa l’ex Coppa UEFA dopo ben 24 anni. L’ultimo successo italiano in questa competizione, dopotutto, è datato 1999 con il successo del Parma di Malesani contro il Marsiglia. Da quel momento in avanti è cambiata la denominazione, ma le squadre di casa nostra non hanno conquistato che una manciata di finali, tutte perse.

L’ultima proprio un anno fa, con la Roma superata ai calci di rigore dal Siviglia. I giallorossi, assieme all’Atalanta saranno inserite in una prima fascia davvero di altissimo livello che al momento comprende anche Liverpool, West Ham, Villareal, Bayer Leverkusen e Sporting Lisbona. Quali potrebbero essere quindi i rivali delle nostre portacolori?

FASCE SORTEGGIO EUROPA LEAGUE 2023-2024

Prima Fascia – Roma, Atalanta , Liverpool, West Ham, Villareal, Bayer Leverkusen, Sporting, più una da determinare

, Liverpool, West Ham, Villareal, Bayer Leverkusen, Sporting, più una da determinare Seconda fascia – Sporting, Slavia Praga, Rennes, Olympiakos, Real Betis, Marsella, Qarabag, LASK

Terza fascia – Molde, Brighton, Sheriff, Friburgo, Sparta Praga, Maccabi Haifa, Sturm Graz, Saint Gilloise

Quarta fascia –Toulouse, AEK Atenas, Backa Topola, Servette, Panathinaikos, Rakow, Aris Limassol, Hacken

Foto: LaPresse