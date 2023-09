Fantacalcio, tutti i diffidati in Serie A (26-28 settembre): chi rischia la squalifica nel weekend. Cinque giocatori con tre gialli

La Serie A torna subito in campo per il turno infrasettimanale. La sesta giornata di campionato comincerà domani, 26 settembre, con il match tra Juventus e Lecce. Ancora l’Inter in testa e vuole proseguire la sua marcia, con Milan, Lecce e Juventus all’inseguimento. Anche per questa giornata non ci sono giocatori nella lista dei cattivi.

Ma, rispetto allo scorso weekend, sono ora cinque gli uomini a tre gialli nelle prime cinque partite disputate. A Theo Hernandez del Milan, Christian Kabasele dell’Udinese e Luca Pellegrini della Lazio si sono aggiunti anche Armando Izzo del Monza e Malick Thiaw del Milan: questi giocatori entreranno dunque nella lista dei diffidati alla prossima ammonizione.

Trentasette invece i giocatori fermi a due gialli, con nomi importanti come Dusan Vlahovic, Mateo Retegui, Mattia Zaccagni e Paulo Dybala.

Foto: LaPresse