Fantacalcio, possibili scommesse e rivelazioni quarta giornata: chi puÃ² regalare bonus inattesi

La Serie A 2023/2024, dopo due settimane di stop per favorire le partite delle varie Nazionali in azione in giro per il mondo, tornerà con il 4° turno. La massima serie italiana è pronta a regalare nuovamente emozioni e lo farà a partire da sabato alle ore 15.00 quando ad aprire le danze ci penseranno la Juventus di Massimiliano Allegri e la Lazio di Maurizio Sarri. E, insieme al campionato, troveremo nuovamente il fantasy game più amato dagli italiani: stiamo parlando del Fantacalcio. Ecco di seguito dunque, reparto per reparto, le possibili scommesse di giornata.

FANTACALCIO 4a GIORNATA: POSSIBILI SCOMMESSE E RIVELAZIONI

PORTIERI

Partiamo subito dalla porta e dai possibili estremi difensori in grado di regalare gioie. Tra le scommesse e rivelazioni di questo lungo weekend, potremmo trovare Di Gregorio. Il portiere del Monza in queste prime tre uscite stagionali ha subito ben cinque reti, tutte in trasferta. Nell’unica partita giocata invece in casa in questa nuova Serie A, contro l’Empoli, è riuscito a ottenere un clean sheet, visto il successo ottenuto con i suoi compagni per 2-0. Chissà che domenica, contro il Lecce, non riesca a blindare la porta.

Il secondo nome che vogliamo consigliarvi è quello di Turati. L’estremo difensore del Frosinone, nelle ultime due gare, ha subito un solo gol ed è reduce dallo 0-0 contro l’Udinese. Domenica 17 settembre ci sarà, come avversaria allo Stirpe, la squadra che detiene il suo cartellino, il Sassuolo: la voglia di mettersi in mostra è tanta.

DIFENSORI

Adesso diamo invece un’occhiata alla difesa e ai possibili protagonisti della giornata che verrà. Partiamo da un giocatore dell’Udinese estremamente abile nei colpi di testa: si tratta di Bijol. Il centrale dell’Udinese avrà di fronte il Cagliari di Claudio Ranieri e chissà che, magari, sugli sviluppi di una palla inattiva non riesca a trovare una spizzata vincente.

Spostiamoci poi a Salerno perché l’idea Mazzocchi alletta e non poco: all’Arechi arriverà il Torino e occhio perché l’esterno potrebbe magari esaltarsi e regalare un assist o qualcosa di più. Il terzo e ultimo nome è quello di Faraoni: il giocatore è in ballottaggio con Terracciano ma potrebbe avere la meglio e di fronte al Verona ci sarà il Bologna.

CENTROCAMPISTI

È arrivato il momento del centrocampo. Il primo nome che sentiamo di consigliarvi perché magari potrebbe regalare sorprese, è quello di Malinovskyi. Vero è che ci sarà il Napoli come avversario del Genoa, una squadra ferita dopo la sconfitta contro la Lazio, ma l’ucraino potrebbe magari infiammarsi e riscaldare il suo mancino.

Pessina è il secondo nome presente in questa lista: all’U-Power Stadium farà visita il Lecce e l’ex Atalanta potrebbe accendersi, sono le sue partite. Il terzo nome? Harroui del Frosinone. I ciociari apriranno le porte dello Stirpe al Sassuolo e il giocatore potrebbe esaltarsi, magari con un rigore.

ATTACCANTI

Ora è il turno del reparto più caldo: l’attacco. Luvumbo potrebbe essere, di nuovo, una sorpresa. Il giocatore in forza al Cagliari avrà di fronte la difesa dell’Udinese e nell’ultima di campionato ha timbrato il cartellino contro il Bologna: e se si ripetesse andando nuovamente in gol? Cheddira tenta in questa giornata: in massima serie non ha ancora segnato e avrà l’opportunità di farlo con la traballante difesa del Sassuolo. Ultimo nome di questo elenco: Karlsson del Bologna. I felsinei giocheranno al Bentegodi contro il Verona: Zirkzee potrebbe fare a sportellate con la difesa scaligera e dunque aprire spazi allo svedese.

Foto: LaPresse