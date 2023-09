F1 su TV8, programma GP Singapore 2023: orari gratis e in chiaro, programma differite

La Formula Uno ha abbandonato definitivamente l’Europa e, da qui a fine stagione, gareggerà sempre in Asia o nelle Americhe. Il Circus ha difatti già raggiunto l’Estremo Oriente, dove sarà impegnato per due weekend consecutivi. Si comincia da latitudini equatoriali, poiché domenica 17 settembre assisteremo alla 14ma edizione del Gran Premio di Singapore.

L’appuntamento ha rappresentato una pietra miliare nella storia della massima categoria automobilistica, in quanto nel 2008 fu la prima gara di sempre a disputarsi in notturna. Da allora, l’evento è diventato tappa fissa del calendario, alzando bandiera bianca solo nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia e dei suoi strascichi.

La pista, seppur riveduta e corretta nel corso del tempo, mantiene inalterate le proprie caratteristiche. Si tratta di un canonico circuito cittadino, ricavato lungo le strade della metropoli asiatica. Vie di fuga minime, sorpassi difficilissimi e media sul giro bassissima. Di fatto, quanto di più simile a Montecarlo possa essere proposto dall’attuale F1. Cosa accadrà nel 2023? Per scoprirlo basterà seguire il GP di Singapore in TV. Come?

F1 – PROGRAMMA GP SINGAPORE 2023

VENERDÌ 15 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 11.30-12.30, Prove libere 1

Ore 15.00-16.00, Prove libere 2

SABATO 16 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 11.30-12.30 Prove libere 3

Ore 15.00, Qualifiche

DOMENICA 17 SETTEMBRE (ORARIO ITALIANO)

Ore 14.00, GARA

F1 – GP SINGAPORE 2023 IN TV

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio di Singapore sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport, dove saranno coperte tutte le sessioni di prove libere, le qualifiche e la gara. Sky Sport F1 (207) proporrà anche svariati programmi di approfondimento. Per i possessori di Sky Q, la diretta integrale sarà garantita anche da Sky Sport 4K (213), salvo differenti esigenze editoriali. Inoltre il canale sportivo generalista Sky Sport Uno (201) avrà modo di seguire qualifiche e gara.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, le qualifiche e la gara. Non è prevista alcuna diretta in chiaro dell’evento asiatico, così come non è programmata alcuna copertura gratuita delle prove libere.

STREAMING – L’appuntamento di Marina Bay potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà possibile vederlo anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come sul sito internet TV8.it sarà disponibile la differita di qualifiche e gara.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione del Gran Premio di Singapore, dalle prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8

SABATO 16 SETTEMBRE

Ore 18.30 – Qualifiche, Differita

DOMENICA 17 SETTEMBRE

Ore 18.00 – Gran Premio, Differita

Foto: La Presse