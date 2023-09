F1, Max Verstappen: “Non credo saremo competitivi a Singapore come altrove”

Prepariamoci all’undicesima vittoria consecutiva? La domanda viene spontanea per il percorso di Max Verstappen nel Mondiale 2023 di F1. L’olandese della Red Bull è l’assoluto dominatore e lo sta dimostrando a più riprese, con l’ultima firma a Monza davanti al pubblico della Ferrari. Una grande dimostrazione di forza di Max, che ha saputo migliorare il primato di Sebastian Vettel (9 vittorie consecutive nella stessa annata) e ora punta a stabilire nuovi primati.

A Singapore Verstappen vorrà dar seguito su una pista dalle caratteristiche diametralmente opposte a quelle del Tempio della velocità. Un tracciato d’alto carico aerodinamico in cui servirà una monoposto agile nei tanti cambi di direzione che non daranno tregua ai piloti, tenendo presente anche le temperature che spesso sono molto alte nel corso della gara.

C’è curiosità in merito all’introduzione di una nuova direttiva tecnica imposta dalla FIA per regolamentare la flessibilità delle ali. Da capire in che modo questo intervento della Federazione andrà a incidere sugli equilibri. La RB19, tra le mani del neerlandese, è stata una sorta di astronave e, nei fatti, si è portata a casa tutte le vittorie di questo Mondiale, considerati anche i pochi sprazzi di luce del messicano Sergio Perez, finito al centro di un vero e proprio caso per quanto riferito dal consulente della Red Bull, Helmut Marko.

“Non credo saremo competitivi come altrove, ma credo saremo più vicini. Le novità del circuito? Meno frenate, meno stress e quindi meno usura. Spero che questo possa anche aiutare in termini di battaglie“, le prime parole in conferenza stampa di Max.

“Non ho mai guardato alle vittorie consecutive, nulla cambia per me come approccio alla gara. Il livello del team è stato sempre alto, ma non avevamo mai avuto una macchina così forte. Ci siamo uniti ancora di più, anche per la comprensione del regolamento. E poi tutto è stato reso possibile dalla competenza in ogni settore delle persone che lavorano con noi“, ha aggiunto Verstappen.

Foto: LaPresse