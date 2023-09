F1, Fernando Alonso: “Abbiamo tanti alti e bassi, difficile un secondo posto nella costruttori”

Fernando Alonso sta vivendo una seconda giovinezza in questo Mondiale di Formula 1 2023. Dopo una fase non semplice, il pilota spagnolo ha raggiunto il podio in quel di Zandvoort in Olanda, mentre è andata peggio nell’ultimo appuntamento a Monza, essendo giunto nono in gara. Per il veterano dell’Aston Martin rimane aperta la lotta al secondo posto nel Mondiale piloti: svantaggio di 49 punti su Sergio Perez difficile da recuperare, ma non impossibile.

L’iberico ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di Singapore a Marina Bay, vinto due volte in carriera: “Servirebbero tante cose per vincere una gara del genere. Intanto bisogna arrivare alla bandiera a scacchi perché è una gara davvero impegnativa. Normalmente la temperatura è molto alta, i muri sono molto vicini come in tutti i circuiti cittadini”.

Un weekend fondamentale per cancellare la brutta partentesi di Monza: “Serve grande fiducia nella macchina come succede a Monaco o a Baku e vedremo se riusciremo a costruire questa fiducia sin dalle prove libere per poi fare una bella gara. Spero che saremo più veloci rispetto a Monza: credo e spero che saremo in condizioni migliori. A Monaco avevamo delle buone sensazioni, mentre a Baku: dovremo costruire il nostro weekend sin dalle prove libere“.

Sulla classifica costruttori: “Sarà lunga fino ad Abu Dhabi, ci saranno alti e bassi per tutti. Non sarà semplice riconquistare il secondo posto nella costruttori: in alcuni weekend siamo la seconda forza, in altri la quinta o la sesta. Penso che dovremo affrontare una gara per volta e dobbiamo essere aperti a ogni possibilità. Un ritorno di Vettel? Non ho visto la sua intervista, sta a lui decidere se tornare o no. E’ una sfida che non può essere sottovalutata tornare in Formula 1: potrebbe essere interessante“.

Foto: Lapresse