F1, Sergio Perez: “L’incidente? Un po’ di sottosterzo. Uno dei miei migliori venerdì nonostante tutto…”

Sergio Perez ha poca voglia di sorridere al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sullo splendido scenario del tracciato di Monza, infatti, il portacolori del team Red Bull ha sì messo in mostra un buon ritmo e ha messo a segno il terzo crono complessivo, ma ha concluso il suo pomeriggio brianzolo a muro.

Carlos Sainz ha chiuso in vetta in 1:21.355 con 19 millesimi su Lando Norris (McLaren) e 185 su Sergio Perez (Red Bull). Il messicano, dopo aver realizzato un buon tempo nel suo time attack, ha rovinato tutto nel corso della sua simulazione di passo gara. “Checo”, infatti, è andato a muro all’uscita della Parabolica, provocando la seconda bandiera a rossa della sessione.

L’analisi del messicano ai microfoni di Sky Sport parte proprio dal suo incidente alla Parabolica: “Cos’è successo? Ho avuto un po’ di sottosterzo. Ho provato a tenere la vettura in strada, anzi pensavo di essere stato in grado di tenerla, ma ho toccato la ghiaia e, a quel punto, la storia è finita. Ad ogni modo non si è provocato un grosso danno, non ho perso troppo tempo, al massimo un paio di giri, per cui nessun problema”.

Uno stop che può avere minato le certezze del portacolori del team Red Bull? Sembra di no ascoltando le sue parole: “La macchina va bene e sinceramente mi sono sentito molto a mio agio su questa pista. Direi che sono in una buona posizione per il prosieguo del weekend. Credo di avere vissuto uno dei miei migliori venerdì nonostante tutto, anche perchè abbiamo lavorato davvero bene”.

Foto: LaPresse