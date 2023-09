F1, Max Verstappen: “Non siamo ancora al 100% con il set-up, ma ci siamo fatti un’idea”

Max Verstappen chiude al quinto posto la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, e questa di per sé é già la prima grande notizia del weekend. Sullo splendido scenario del tracciato di Monza, infatti, il campione del mondo in carica non è apparso dominante come nelle altre occasioni, ma con la consapevolezza che i punti si faranno domenica.

Carlos Sainz ha chiuso in vetta in 1:21.355 con 19 millesimi su Lando Norris (McLaren) e 185 su Sergio Perez (Red Bull). Quarta posizione per Oscar Piastri (McLaren) a 190 millesimi dalla vetta, quinta per Max Verstappen (Red Bull) a 276, mentre è sesto Charles Leclerc (Ferrari) a 361. Come si può evincere, i distacchi sono davvero ridottissimi. Settimo tempo per il thailandese Alexander Albon (Williams) a 624 millesimi, ma il suo tempo è stato ottenuto con gomme medie, ottavo Fernando Alonso (Aston Martin) a 716, nono George Russell (Mercedes) a 821, mentre è decimo Nico Hulkenberg (Haas) a 936.

Al termine del venerdì monzese il pilota olandese ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Una giornata non semplicissima. Abbiamo provato diversi livelli di ala per capire quale strada prendere, quindi abbiamo capito che ci manca qualcosa nel passaggio tra velocità basse e alte per cui dobbiamo ancora lavorare parecchio. Lo sappiamo, trovare il giusto bilanciamento a Monza non è mai facile”.

Il (quasi) tre volte campione del mondo prosegue nel suo racconto: “Nella FP2 abbiamo avuto due bandiere rosse per cui il turno non è stato lineare. Sappiamo che c’è ancora molto da fare, ma ci siamo fatti una idea sul da farsi. A livello di simulazione di passo gara siamo andati bene, nel time attack sono stato rallentato nel T2, per cui non sono preoccupato”.

Foto: LaPresse