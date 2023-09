F1, orario qualifiche 23 settembre: programma GP Giappone 2023, tv streaming, guida Sky e TV8

Domani, sabato 23 settembre, il leggendario circuito di Suzuka ospiterà la terza sessione di prove libere e soprattutto le qualifiche per il Gran Premio del Giappone 2023, valevole come sedicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Sfida per la pole position che vede sulla carta un grande favorito ed una serie di outsider in lizza per le prime file della griglia.

Max Verstappen ha dominato le libere del venerdì ed è il punto di riferimento sul giro secco con la Red Bull, ma non sembra avere troppo margine nei confronti delle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Scuderia di Maranello che punta dunque alla prima fila, anche se dovrà vedersela con le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton e la RB19 di Sergio Perez.

Le qualifiche di Suzuka verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now. TV8 manderà in onda le prove ufficiali in differita alle ore 15.30. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO QUALIFICHE GP GIAPPONE F1 2023

Sabato 23 settembre

Ore 13.30 Prove libere 3 a Suzuka (Giappone) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 17.00 Qualifiche a Suzuka (Giappone) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA QUALIFICHE F1: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Diretta streaming: Sky Go e Now

Diretta Live testuale: OA Sport

TV8 trasmetterà le qualifiche del GP nipponico in differita e in chiaro alle ore 15.30.

