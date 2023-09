F1 oggi, GP Singapore 2023: orari FP3 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, sabato 16 settembre, andrà in scena la seconda giornata del week end del GP di Singapore, round del Mondiale 2023 di F1. Sul tracciato di Marina Bay si prospetta un day-2 piuttosto intenso. Le prove libere 3 e le qualifiche andranno a caratterizzare il tutto e il time-attack è particolarmente atteso nella definizione della griglia di partenza della gara domenicale.

Qualifiche importanti viste le peculiarità della pista: un circuito cittadino nel quale superare non è cosa facile, nonostante le modifiche nel terzo settore siano state introdotte per favorire l’avvicendamento tra i piloti. Di conseguenza, l’attacco al tempo sarà fondamentale nella gestione della corsa di domani e nella scelta della strategia vincente.

Ferrari ieri molto veloce nel corso delle prove libere in configurazione da qualifiche. Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno impressionato e lo spagnolo, soprattutto, sembra godere di un grande feeling con la Rossa, mentre la guida del monegasco è un po’ più al limite. C’è comunque da attendersi la reazione della Red Bull e dell’olandese Max Verstappen, leader e dominatore del campionato, in ombra ieri.

La seconda giornata del week end del GP di Singapore, round del Mondiale 2023 di F1, sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e da Sky Sport 4K (213). TV8 e TV8.it trasmetteranno la differita in chiaro delle qualifiche, mentre non vi sarà copertura della FP3, trasmessa esclusivamente da Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’intero programma del day-2.

CALENDARIO GP SINGAPORE F1 2023 OGGI

Sabato 16 settembre (orari italiani)

Ore 11.30-12.30 F1, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 15.00 F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP SINGAPORE F1 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); differita delle qualifiche dalle 18.25 su TV8. La copertura delle prove libere 3 sarà esclusiva di Sky Sport.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; differita delle qualifiche dalle 18.25 su TV8.it. La copertura delle prove libere 3 sarà esclusiva di Sky Sport.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Sabato 16 settembre

Ore 18.25-19.45, F1, Qualifiche – Differita in chiaro

Foto: LaPresse