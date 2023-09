F1 oggi, GP Giappone 2023: orario gara, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, domenica 24 settembre, andrà in scena il GP del Giappone, round del Mondiale 2023 di F1. Sul mitico tracciato di Suzuka assisteremo a una gara che potrebbe riservare delle sorprese, tenendo conto delle temperature che potrebbero incidere molto sullo sviluppo della prova. Un circuito molto impegnativo per piloti e mezzi quello nipponico e una buona strategia sarà determinante.

La Ferrari andrà a caccia del podio, anche se sarà difficile. Il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz partiranno dalla quarta e sesta casella e dovranno fare i conti con le due McLaren del britannico Lando Norris e dell’australiano Oscar Piastri, senza dimenticare la Red Bull del messicano Sergio Perez e le due Mercedes di Lewis Hamilton e di George Russell.

In questo contesto appare fuori dalla portata di tutti l’olandese Max Verstappen. Il leader della classifica mondiale ha messo in mostra una velocità incredibile sia sul giro secco che sul passo gara e, salvo problemi tecnici e incidenti, appare imbattibile. Vedremo se le Rosse sapranno inserirsi nella lotta alle spalle del neerlandese.

Il GP del Giappone, round del Mondiale 2023 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Su TV8/TV8.it sarà possibile seguire in chiaro la differita della gara a partire dalle 16.25. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della corsa a Suzuka.

