F1, Max Verstappen: “Non credevo fosse possibile vincerne 10 di fila, oggi me l’hanno fatta sudare”

Max Verstappen non sbaglia un colpo, “espugna” anche Monza e domina il Gran Premio d’Italia 2023 firmando un nuovo record significativo nella storia della Formula Uno. L’olandese della Red Bull ha conquistato infatti quest’oggi il decimo successo di fila, battendo dunque di un’unità il precedente primato stabilito da Sebastian Vettel (sempre con il Drink Team) nel 2013.

“Non avrei mai creduto che fosse possibile vincere dieci gare consecutive, però oggi me l’hanno fatta sudare. Non è stata una gara semplice. Avevamo un buon passo, abbiamo gestito bene le gomme ma loro avevano tanta velocità di punta ed era difficilissimo avvicinarsi per cercare di superare in curva 1“, dichiara a caldo il neerlandese dopo la corsa a proposito della battaglia iniziale con la Rossa del pole-man Carlos Sainz.

“Ho dovuto quindi forzare un errore e a un certo punto per fortuna lui ha avuto un bloccaggio ed io avevo una miglior trazione in uscita da curva 2. Lì abbiamo potuto provare il sorpasso, farlo e poi fare la nostra gara. Ho mantenuto la pazienza e sapevo che la gara era molto lunga, inoltre le Ferrari faticavano con le gomme posteriori e dovevo solo attendere la mia occasione“, racconta il due volte iridato.

“Avevo ottime sensazioni in macchina. Ho avuto solo un piccolo problema alla fine, però avevamo un vantaggio enorme quindi ho potuto alzare un po’ il piede“, conclude Verstappen prima della cerimonia di premiazione sul podio nel Tempio della Velocità.

Foto: Lapresse