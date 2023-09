F1, Max Verstappen: “Buoni miglioramenti rispetto a ieri, domani cercheremo di vincere”

Niente pole per Max Verstappen. Il detentore del titolo nonché leader assoluto del Mondiale 2023 di F1 si è dovuto accontentare della seconda posizione in griglia dopo le qualifiche del GP d’Italia, quattordicesimo appuntamento della stagione. Il fenomeno della Red Bull nello specifico ha racimolato un gap di +0.013 su un davvero maiuscolo Carlos Sainz, piazzatosi in pole position con il tempo di 1:20.294.

Un risultato che sembra non scalfire Max che, già via radio, ha promesso al suo team di “riprendersi tutto” nella giornata di domani. Concetto questo rimarcato indirettamente una volta approdato al parco chiuso per le classiche interviste di rito.

“E’ andata bene, abbiamo fatto buoni miglioramenti rispetto a ieri, e in qualifica si è vista in ogni sessione che siamo tutti vicini, sono felice di questo – ha detto Verstappen in una dichiarazione particolarmente breve – È bello correre con un pubblico così: cercheremo di vincere, solitamente in gara siamo veloci. Ora ci concentriamo su oggi, poi penseremo a domani”.

Foto: LaPresse