Vuelta a EspaÃ±a 2023 in tv oggi: orari di inizio e fine 14 settembre, programma, streaming

Siamo in chiusura della Vuelta a España 2023. Siamo al momento della diciottesima tappa, la terza consecutiva con un arrivo in salita con la Pola de Allande-La Cruz de Linares di 179 chilometri, che potrà fare la differenza soprattutto per le fatiche accumulate nei due giorni precedenti, oltre che per i 4000 metri di dislivello.

Cinque i Gran Premi della Montagna da affrontare, il primo è l’Alto de las Estacas (5,1 km al 7,5% ma con massimo al 10%) preceduto da altre due salite. Il punto più alto di giornata si raggiunge al Puerto de San Lorenzo, salita che va a tratti con percentuali oltre la doppia cifra. Negli ultimi 60 chilometri ci saranno Alto de Tenebredo e la doppia scalata del Puerto de La Cruz Linares, di 8,3 km e pendenza media dell’8,6% con i primi chilometri assai duri.

La diciottesima tappa della Vuelta a España 2023 si potrà vedere in diretta tv su Eurosport 1 HD (a pagamento) dalle 12:30 e in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN, sempre dalle 12:30. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale a partire dalle 12:30.

PROGRAMMA DICIOTTESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Giovedì 14 settembre

Diciottesima tappa: Pola de Allande-La Cruz de Linares (178,9 km)

Orario di partenza: 12.55

Orario d’arrivo: 17.30 circa

DICIOTTESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD dalle ore 12.30

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 12.30

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.30

