F1, il padre di Sainz contro la Ferrari: “Carlos deve chiedere se può attaccare, con Leclerc non è così”

Importante podio conquistato domenica da Carlos Sainz. L’iberico della Ferrari è riuscito a conquistare la terza piazza nel GP d’Italia di Formula 1 scattando dalla pole.

Battaglia tutta in casa Rossa alle spalle del duo irraggiungibile RedBull, nella quale lo spagnolo è riuscito a prevalere sul compagno di squadra Charles Leclerc.

Sul dualismo è intervenuto ai microfoni di Dazn il padre, Carlos Sainz senior: “La situazione è curiosa. In Ferrari si comportano in modo diverso a seconda del momento. È sempre mio figlio che chiede se può attaccare; e sempre Carlos è quello che deve capire il perché quando è dietro non può sorpassare, mentre quando quella posizione tocca a Leclerc le posizioni non vengono congelate”.

E chiude: “Va bene così, mi tengo il risultato, il terzo posto. Visto com’è finita la gara ho preferito che il tutto sia avvenuto senza alcun ordine. Mio figlio ha chiuso sul podio. Meritatamente”.

Foto: Lapresse