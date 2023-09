F1, GP Singapore 2023: quando la prossima gara? Orari, programma e tv. Si corre a Marina Bay il 17 settembre

La Formula 1 abbandona definitivamente l’Europa e vi farà ritorno solamente a maggio 2024! Mancano ancora otto gare al termine della stagione 2023, ma metà di esse si disputerà in Asia e l’altra metà in America, sia essa del Nord o Latina. Comprensibile, quindi, che vi sia una settimana di pausa. Dopodiché, il Circus tornerà in azione in Estremo Oriente. Domenica 17 settembre è programmato il Gran Premio di Singapore.

Questa gara rappresenta a tutti gli effetti una pietra miliare nella storia della F1. Se al giorno d’oggi è normale assistere a GP in notturna, non lo era certo nel 2008, quando si corse per la prima volta nella città-stato asiatica. Quindici anni fa andò in scena il primo Gran Premio di sempre a disputarsi con luce artificiale. L’innovazione è riuscita, poiché gli appuntamenti by night si sono successivamente moltiplicati.

Per la prima volta si correrà a Singapore senza il pilota che più di ogni altro ha saputo interpretare al meglio il tracciato di Marina Bay, ovvero Sebastian Vettel. Il tedesco, ritiratosi al termine della passata stagione, ha vinto ben 5 volte da queste parti. Peraltro proprio qui, nel 2019, conquistò l’ultima affermazione della carriera. È dunque crudele e beffardo che Singapore abbia rappresentato l’episodio chiave in senso negativo nella rincorsa al titolo 2017, quando si verificò la surreale carambola tra le due Ferrari e Max Verstappen. Cosa succederà nel 2023? Per scoprirlo bisognerà seguire il GP in TV. Come?

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà la diretta integrale del GP di Singapore, comprendendo quindi ogni singola sessione in programma da venerdì. Anche Sky Sport Summer (201) avrà la possibilità di seguire la medesima programmazione, così come Sky Sport 4K (213), riservato ai possessori di Sky Q.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, le qualifiche del sabato e la gara della domenica. Non è prevista alcuna diretta in chiaro dell’evento di Marina Bay.

STREAMING – Il weekend asiatico potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vedere l’appuntamento sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come sul sito internet TV8.it sarà disponibile la differita di qualifiche e gara.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi del Gran Premio di Singapore.

F1 – PROGRAMMA GP SINGAPORE 2023

VENERDÌ 15 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 11.30-12.30, Prove libere 1

Ore 15.00-16.00, Prove libere 2

SABATO 16 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 11.30-12.30, Prove libere 3

Ore 15.00, Qualifiche

DOMENICA 17 SETTEMBRE (ORARIO ITALIANO)

Ore 14.00, GARA

Foto: LaPresse