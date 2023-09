F1, GP Singapore 2023: orari prove libere, programma, tv, streaming venerdÃ¬ 15 settembre

Dopo una settimana di pausa, torna in pista la Formula 1 in questo fine settimana dal 15 al 17 settembre. Sul circuito cittadino di Marina Bay apprestiamo a vivere un round spettacolare, quello del Gran Premio di Singapore. I piloti e le squadre dovranno trovare la quadra del cerchio in un circuito particolare, in cui i muretti saranno un’insidia da considerare: il margine di errore è minimo.

La Ferrari, reduce dal podio di Carlos Sainz a Monza, dovrà adattarsi a una pista dalle caratteristiche diametralmente opposte: si passa da un circuito molto veloce come quello italiano a uno da alto carico come quello asiatico. Una Rossa che in questa stagione in circuiti simili ha mostrato le sue pecche, come in Olanda sul tracciato di Zandvoort o a Budapest.

Max Verstappen è sempre più lanciato verso il suo terzo iride consecutivo: dieci successi consecutivi in questa stagione che finora ha visto esclusivamente vittorie Red Bull. Un dominio assoluto del neerlandese destinato a non spegnersi in queste ultime battute della stagione.

Il venerdì del Gran Premio di Singapore, sedicesima tappa del Mondiale 2023 di Formula 1, sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Sul canale generalista Sky Sport Uno (201) sarà disponibile la diretta solo delle FP1, mentre non è prevista la trasmissione in chiaro su TV8. Diretta che sarà disponibile in streaming per gli abbonati su Sky Go e NOW.

CALENDARIO GP SINGAPORE F1 2023

Venerdì 15 settembre

Ore 11.30 Prove libere 1

Ore 15.00 Prove libere 2

PROGRAMMA GP SINGAPORE 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213) per tutte le sessioni, Sky Sport Uno (201) solo per le prove libere 1

Diretta streaming: NOW e Sky Go

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: Lapresse