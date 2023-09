F1, GP Giappone 2023: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 22-24 settembre

La trasferta asiatica del circus prosegue il prossimo weekend a Suzuka con il Gran Premio del Giappone 2023, valido come sedicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Dopo Singapore, team e piloti si trasferiranno dunque nel Paese del Sol Levante per il secondo atto di un back-to-back che inaugura di fatto la fase conclusiva del campionato lontano dall’Europa.

C’è grande attesa per capire se Red Bull tornerà a dominare dopo la debacle di Marina Bay, su un tracciato che dovrebbe esaltare le caratteristiche della RB19. Ferrari andrà a caccia di conferme dopo le due pole position consecutive e soprattutto l’ultima vittoria di Carlos Sainz, ma dovrà vedersela nuovamente con le Mercedes ed entrambe le McLaren.

Tutte le sessioni del weekend di Suzuka verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now Tv. Sarà inoltre possibile vedere qualifiche e gara in differita e in chiaro su TV8. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della tre-giorni nipponica con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP GIAPPONE F1 2023

Venerdì 22 settembre

Ore 4.30 prove libere 1 a Suzuka (Giappone) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 8.00 prove libere 2 a Suzuka (Giappone) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Sabato 23 settembre

Ore 4.30 prove libere 3 a Suzuka (Giappone) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 8.00 qualifiche a Suzuka (Giappone) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Domenica 24 settembre

Ore 7.00 gara a Suzuka (Giappone) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP GIAPPONE F1 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e Now TV.

Diretta Live testuale: OA Sport

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro le qualifiche sabato alle 15.30 e la gara domenica alle 15.30.

Foto: Lapresse