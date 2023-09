MotoGP, Francesco Bagnaia: “Il grosso dei problemi lo abbiamo sistemato, pensiamo al resto…”

Non è stato un venerdì facile per Francesco Bagnaia. Il campione del mondo in carica, leader della classifica di MotoGP, ha dovuto affrontare le difficoltà della messa a punto per trovare la quadra nel day-1 di prove libere del GP d’India. Un circuito tutto da scoprire, con poco grip, che Pecco ha un po’ sofferto, facendo tante prove di assetto e non avendo un rendimento eccelso in frenata.

A riprova di ciò c’è il settimo tempo finale, che comunque gli ha permesso di qualificarsi alla Q2 delle qualifiche di domani. Vede il bicchiere mezzo pieno Bagnaia: “Il grosso dei problemi lo abbiamo sistemato, abbiamo fatto una buona scrematura – le sue parole a Sky Sport – Vedremo un po’ il resto, ma in generale sono soddisfatto del lavoro. Partiamo un po’ da lontano, ma alla fine arriviamo sempre“.

Una FP2 nella quale il migliore è stato Luca Marini con il crono di 1:44.782 a precedere di 0.008 un brillante Jorge Martin che, dopo quanto visto a Misano, si candida sempre di più a essere il vero rivale di Pecco per il titolo. Da non sottovalutare però Marco Bezzecchi, quinto a 0.420, anche se ancora non al 100% per i problemi alla mano.

Domani sarà una giornata importante, visti il time-attack e la Sprint Race che darà i primi punti mondiali del weekend. Da capire come Bagnaia si troverà con la moto e se sarà costretto a guidare in difesa come ha fatto nell’ultima uscita stagionale.

