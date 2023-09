F1, George Russell: “Non era facile completare la strategia. La battaglia con Hamilton? Non Ã¨ accaduto nulla”

George Russell chiude un Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, con poca voglia di sorridere. Sullo splendido tracciato di Suzuka è arrivata l’ennesima domenica trionfale di Max Verstappen, che ha preceduto le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri.

Quarta posizione per Charles Leclerc che ha preceduto Lewis Hamilton, quindi Carlos Sainz e proprio George Russell. Il pilota inglese ha disputato una corsa particolare, l’unico con una sosta ai box, nella quale il suo principale rivale è stato proprio il suo vicino di box. “La battaglia con Lewis Hamilton? Non mi ha infastidito. Cosa potevo fare dopotutto? Mi sentivo più veloce e ci siamo sfidati”.

Il classe 1998 prosegue nel suo racconto a F1. com: “Sono stato in grado di passarlo alla chicane Triangle, quindi mi ha ripassato in fondo al rettilineo. Ci può stare. Dopodiché ci siamo ritrovati in lotta attorno al 20° giro e abbiamo perso un po’ di tempo perchè quando sei ruota a ruota dai tutto te stesso. Sicuramente è frustrante perdere tempo così, ma non è accaduto nulla”.

Ultima battuta sul bicchiere mezzo pieno di Suzuka: “Gli aspetti positivi? Ho concluso la gara con una sola sosta ai box e nessuno pensava fosse possibile. Anzi, probabilmente sarebbe stata meglio la strategia a 3 soste addirittura”.

Foto: LaPresse