F1, Christian Horner: “Un lavoro fantastico, Max Verstappen Ã¨ di un altro pianeta”

Trionfo di Max Verstappen e della Red Bull a Suzuka (Giappone), sede del round del Mondiale 2023 di F1. Sul celebre circuito nipponico, l’olandese ha fatto vedere di che pasta è fatto e ha vinto alla sua maniera, da dominatore, davanti alle due McLaren del britannico Lando Norris e dell’australiano Oscar Piastri. A completare il quadro le due Ferrari di Charles Leclerc e di Carlos Sainz, in quarta e sesta posizione, e tra loro Lewis Hamilton con la Mercedes.

Dopo quanto è accaduto a Singapore, Verstappen ha dato una bella risposta e per la scuderia di Milton Keynes è arrivata anche la certezza del sesto titolo costruttori in F1 della propria storia. Un riscontro molto frutto delle abilità di Max, vista la disastrosa prestazione del messicano Sergio Perez, autore di tanti errori e ritiratosi per i danni sulla parte anteriore della vettura.

“Questo risultato è frutto del lavoro fantastico del nostro team. C’è poi Max (Verstappen ndr.), pilota di un altro pianeta rispetto alla concorrenza. Non ci sono dubbi che lui sia in grado di fare la differenza e oggi ancor di più l’ha dimostrato. Ci godiamo questo risultato in Giappone, casa della Honda, un partner che ci ha supportato alla grande“, le parole a caldo del Team Principal della Red Bull, Christian Horner.

Su Perez, il manager britannico ha aggiunto: “Non è stata la sua giornata, al via è stato anche un po’ stretto dalle due Ferrari e si è toccato con Lewis Hamilton. Aveva la macchina danneggiata e quindi è stato costretto a ritirarsi“.

Foto: LaPresse