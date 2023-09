F1, George Russell: “Ho giÃ  messo alle spalle quanto accaduto a Singapore, voglio fare bene a Suzuka”

George Russell si rimbocca le maniche in vista del Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sullo splendido scenario del tracciato di Suzuka siamo pronti ad assistere ad una gara di grande importanza per l’intero campionato. La Red Bull soffrirà come a Singapore o tornerà dominante?

La gara della scorsa settimana ha lasciato strascichi sotto ogni punto di vista. Da un lato la scuderia di Milton Keynes non ha vinto e, dopo 15 successi consecutivi, ha rappresentato la prima grande notizia del fine settimana. In secondo luogo abbiamo assistito ad una prova “a tutta” della Mercedes, che ha cercato il successo con George Russell e Lewis Hamilton.

Un piano che si è andando a infrangere contro le protezioni di curva 10, nel caso del pilota classe 1998: “Ho ricevuto una bella telefonata da uno degli ingegneri capo che mi ha detto: “George, l’unica ragione per cui avevamo una possibilità di vittoria era grazie allo straordinario lavoro che hai svolto durante l’intero fine settimana”. (Fonte: F1.com).

“Sono cose che succedono – prosegue – ci siamo spinti oltre e abbiamo puntato tutto per vincere, e un circuito cittadino fa pagare a carissimo prezzo quando commetti un errore anche solo di uno o due centimetri. Non lascerò che mi influenzi, è storia. Ora testa a Suzuka per un altro fine settimana importante su un tracciato speciale nel quale proveremo a fare di nuovo molto bene”.

Foto: LaPresse