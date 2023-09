F1, Fernando Alonso: “Dobbiamo capire perchÃ© non siamo piÃ¹ la seconda forza in pista”

Un’Aston Martin e un Fernando Alonso in difficoltà. A inizio stagione, la scuderia britannica era la seconda forza del campionato, con una certa costanza sul podio e l’unica antagonista della Red Bull. Tutti valori che sono cambiati nel corso dell’anno: a Singapore a vincere è stata la Ferrari con Carlos Sainz e l’asturiano non è mai riuscito a lottare neppure per le prime tre posizioni.

Queste le sue parole in conferenza stampa prima del weekend del GP di Suzuka, in Giappone: “Sono molto contento del progetto, anche in gare difficili come Singapore o Monza, tutti i nostri incontri con la scuderia sono molto produttivi.”

Alonso non nasconde la sua ambizione: “La motivazione della squadra per diventare una squadra leader, le risorse e la determinazione sono straordinarie, quindi sono molto felice, ma come ho detto, dobbiamo accettare che tutti tengano l’asticella alta in Formula 1“.

Sul rendimento nell’ultimo GP a Singapore: “Quello che è cambiato un po’ è che forse sei decimi facevano la differenza rispetto alla Red Bull a inizio anno, ma loro non hanno dominato a Singapore e noi non abbiamo sfruttato questa opportunità“.

“Questo è quello che dobbiamo capire, dobbiamo essere consapevoli della sfida che abbiamo affrontato all’inizio dell’anno, avevamo una macchina veloce, ma abbiamo già detto all’inizio che stavamo affrontando una grande sfida perché i nostri principali rivali sono grandi organizzazioni e team che lavorano tanto durante la stagione.”

