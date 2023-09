F1, Carlos Sainz: “Continuiamo a lavorare sulla Ferrari, rimane una macchina complicata”

E’ spettato a Carlos Sainz interrompere la serie vincente della Red Bull in F1 quest’anno. Dopo la pole-position, lo spagnolo della Ferrari si è imposto nella gara di Singapore, sciorinando una prestazione di alto profilo sia in termini di velocità pura che di gestione dei momenti difficili. Le due RB19 hanno terminato in quinta e ottava posizione, con l’olandese Max Verstappen e il messicano Sergio Perez, non centrando quindi la top-3.

A Suzuka (Giappone), in vista del prossimo fine-settimana, Carlos è pronto per una nuova sfida. “Ovviamente sono molto orgoglioso di me e di tutta la squadra per il risultato conseguito. Riuscire a vincere una gara, pensando al livello espresso dalla Red Bull nell’annata, sembrava impossibile“, ha detto Sainz (fonte: motorsportweek.com).

“Ora però bisogna continuare a lavorare a testa bassa per dare continuità di rendimento. Singapore è già un ricordo, dobbiamo concentrarci su Suzuka. La nostra macchina soffre ancora in alcune aeree, mentre è molto buona in altre. Ci sono state alcune piste su cui la SF-23 si è adattata bene, come a Monza e a Marina Bay, altre invece come Zandvoort e Silverstone dove abbiamo fatto più fatica“, ha sottolineato lo spagnolo.

“La Ferrari è ancora una macchina complicata, stiamo cercando il giusto set-up. L’unica cosa che posso dire è che abbiamo lavorato duramente per trovare l’assetto ideale e probabilmente ancora non l’abbiamo trovato. Per questo motivo, ogni fine-settimana proviamo a fare qualcosa di diverso sulla vettura, a volte siamo veloci e a volte non molto“, ha concluso Sainz.

Foto: LaPresse