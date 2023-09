F1, come cambia il circuito di Marina Bay: tracciato molto piÃ¹ veloce a Singapore

Signore e signori, le luci si accendono sul weekend del GP di Singapore, round del Mondiale 2023 di F1. La pista asiatica è pronta a essere teatro di grande sfide e si prospetta un fine-settimana alla scoperta delle novità. Sì, perché il tracciato di Marina Bay si presenterà sotto una veste diversa da quella nota agli appassionati e agli addetti ai lavori.

Il layout, sempre da elevato carico aerodinamico, prevede quattro curve in meno rispetto al passato. Si è passati da 23 a 19 a seguito alla rimozione di due chicane nel terzo settore. Al loro posto è stato inserito un rettilineo di 397 metri, che porta all’attuale curva 16.

Di conseguenza, la configurazione è di 4.940 metri rispetto ai 5.063 della stagione scorsa. Stando alle simulazioni effettuate, il tempo sul giro si abbasserà tra i 12 e i 10 secondi e questo disavanzo sarà evidente soprattutto nel corso delle qualifiche, quando i piloti rischieranno quel qualcosa in più per cercare la miglior prestazione possibile.

Sarà interessante, quindi, capire come il tutto andrà a cambiare gli equilibri in pista, soprattutto per la gestione delle gomme, variabile molto importante nel corso della tre-giorni di Marina Bay.

Foto: LiveMedia/Florent Gooden / Dppi/DPPI