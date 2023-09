F1, Charles Leclerc: “È stata una sfida divertente con Carlos, le Red Bull erano superiori”

Risultato deludente al termine di un weekend sottotono a Monza per Charles Leclerc, che non è andato oltre la quarta posizione nel Gran Premio d’Italia 2023 di Formula Uno. Il monegasco della Ferrari, terzo in griglia, ha dovuto cedere il passo alla Red Bull di Sergio Perez verso metà corsa per poi non riuscire a superare il compagno di squadra Carlos Sainz al termine di un duello molto spettacolare.

“Al primo giro non volevo prendere rischi inutili, quindi era la cosa migliore da fare in partenza. In realtà non c’erano neanche altre opzioni, perché ero bloccato sia a destra che a sinistra in curva 1“, così Leclerc sulle fasi concitate della partenza odierna a Monza nell’intervista rilasciata dopo il GP d’Italia ai microfoni di Sky Sport F1.

“Ho provato a salvare il più possibile le mie gomme per fine gara. Anche nel primo stint, il mio passo è sempre stato meglio alla fine. Ad inizio stint cercavo di tenere Perez dietro salvando le gomme dure, ma era molto difficile perché aveva un ritmo superiore. Alla fine ho dato tutto, ma cambia poco perché c’è Carlos sul podio. È stata una lotta divertente, al limite, perché nella frenata di curva 1 ci muovevamo entrambi e questo portava al bloccaggio. Comunque mi sono divertito“, racconta il nativo del Principato.

“È stata una gara dura soprattutto negli ultimi giri, dove io, Checo e Carlos abbiamo spinto come dei matti. È stato divertente per noi in macchina, forse molto meno per i tifosi. Terzo e quarto comunque era il miglior risultato possibile oggi per la squadra. Red Bull era impossibile da tenere dietro”, conclude un esausto Charles Leclerc a fine gara.

