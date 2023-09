F1, Carlos Sainz in vetta alla FP3, 2° Verstappen e 4° Leclerc a Monza

Carlos Sainz sugli scudi nel corso di questo fine-settimana a Monza, tappa del Mondiale 2023 di F1. Nel Tempio della velocità, lo spagnolo della Ferrari ha ottenuto il miglior tempo di 1:20.912 a precedere di 0.086 l’olandese Max Verstappen (Red Bull) e di 0.541 la Mercedes di Lewis Hamilton. Una sessione nella quale Sainz è stato anche protagonista di un episodio alla prima chicane, con l’australiano Oscar Piastri (McLaren), ricevendo una sorta di ammonizione, ovvero la bandiera bianco/nera. Dovrà fare attenzione Carlos.

Rossa molto veloce nei rettilinei, ma non perfetta in curva, un aspetto da considerare nella gestione delle gomme, specie in ottica gara. Problemi per il monegasco Charles Leclerc che ha ottenuto il quarto tempo con l’altra SF-23 a 0.574 dal compagno di squadra. Macchina nervosa quella di Charles, che ha rischiato non poco, in percorrenza della variante Ascari, di andare in testacoda nel suo giro migliore.

A completare il roster della top-10 troviamo lo spagnolo Fernando Alonso (Aston Martin) a 0.799 in quinta piazza davanti al britannico George Russell (Mercedes) a 0.818, alle due Haas del danese Kevin Magnussen a 0.972 e del tedesco Nico Hulkenberg a 1.073, alla Williams del thailandese Alexander Albon a 1.142 e al messicano Sergio Perez (Red Bull) a 1.280.

Una FP3 che si è tenuta con 40.2°C sull’asfalto, cinque gradi in più rispetto a ieri, e dove soprattutto con le gomme usate Verstappen è parso di un altro pianeta. Significativo ancora una volta il distacco di oltre un secondo tra Max e il suo compagno di team, Perez. Alle 16.00 le qualifiche e vedremo se Sainz saprà replicare.

CLASSIFICA FP3 GP ITALIA F1 2023

1 Carlos SAINZ Ferrari1:20.912 4

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.086 6

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.541 6

4 Charles LECLERC Ferrari+0.574 4

5 Fernando ALONSO Aston Martin+0.799 4

6 George RUSSELL Mercedes+0.818 5

7 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.972 4

8 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.073 5

9 Alexander ALBON Williams+1.142 5

10 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.280 2

11 Lance STROLL Aston Martin+1.333 4

12 Liam LAWSON AlphaTauri+1.384 5

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.385 5

14 Oscar PIASTRI McLaren+1.390 4

15 Logan SARGEANT Williams+1.468 7

16 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.599 4

17 Lando NORRIS McLaren+1.603 5

18 Esteban OCON Alpine+1.827 4

19 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.830 5

20 Pierre GASLY Alpine+1.940 5

Foto: Lapresse